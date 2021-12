Digitália reúne 4 mil pessoas em desconferência com Gilberto Gil

A terceira edição da Digitália 2019, levou cerca de 4 mil pessoas à Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) na tarde deste domingo, 3. A iniciativa fez parte do projeto “Da Digitália à Tropicália: a cultura no Brasil disruptivo”, onde debatou aspectos da cultura digital no país.

Públicos de diversas faixas etárias estiveram presentes para conferir a Desconferência com Gilberto Gil, Russo Passapusso (Baiana System), Dríade Aguar (Mídia Ninja), Sergio Amadeu (UFABC), André Lemos (UFBA) e Messias Bandeira.

O cantor e compositor Gilberto Gil, um dos personagens principais do movimento tropicalista e que também já foi Ministro da Cultura, falou sobre o projeto. " Eu fico satisfeito que esse trabalho continue abrangendo transformações muito rápidas que apareceram no campo digital de lá para cá. Fico feliz que eles utilizaram alguns dias para trazer o público, trazer especialistas para colocar essa discussão na pauta da cidade"

Messias Bandeira, referência da cena da cultura nacional e responsável pela realização do Digitália, que ficou responsável pela mediação do diálogo, relembrou, por exemplo, a importância do marco civil da internet e “como parece que voltamos ao básico”.

A noite de celebração do Digitália 2019 contou ainda com shows da orquestra de cumbia Sonora Amaralina, Edgar (com participação de Russo Passapusso) e a banda baiana Afrocidade, que finalizou as apresentações e deixou o público eufórico.

De 30 de Janeiro a 03 de Fevereiro o Digitália promoveu workshops, debates, exposição, shows e diálogos sobre cultura. Foram cerca de 900 pessoas inscritas para as atividades com certificado. A iniciativa financiada pelo Fundo de Cultura, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, teve festival, congresso e observatório internacional de música, ocupando o Instituto Goethe, na Vitória, o Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, o Mercadão C.C, no Rio Vermelho e a Concha Acústica do TCA, no Campo Grande.

