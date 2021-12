Digitália anuncia Original Olinda Style e Emicida na Concha

O coletivo Original Olinda Style e o rapper paulista Emicida (acompanhado de banda completa) são as primeiras atrações confirmadas para a parte musical da edição 2013 do Digitália - Congresso e Festival de Música e Cultura Digital.

Os músicos vão se apresentar no dia 5 de fevereiro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, como atrações principais da festa de encerramento do Digitália 2013, que acontece de 1º a 5 de fevereiro, com oficinas, conferências, cursos, apresentações de trabalhos acadêmicos e outras atividades, sempre em torno do tema das "novas tecnologias da informação e da comunicação, notadamente aquelas conformadas pela chamada Cultura Digital", como explica o site do evento.

Sobre as atrações: o Original Olinda Style consiste de um coletivo que une a banda pernambucana Eddie e a Orquestra Contemporânea de Olinda no mesmo palco. O resultado é uma grande festa no estilo do carnaval pernambucano.

Já o rapper Emicida é hoje um dos mais apreciados do gênero no Brasil. Dono de articulada linguagem pop, já transcendeu o público do hip hop, mas sem deixar de agradar aos "manos" e "minas". Pela primeira vez, Emicida se apresenta em Salvador acompanhado de banda completa e um convidado muito especial: Rael da Rima.

Na parte acadêmica, o Digitália já confirmou conferências de Gilberto Gil (pelo segundo ano consecutivo), Jon Pareles (o temido crítico de música e editor de cultura do New York Times) e Chris Kaskie, Presidente do Pitchfork Media, empresa responsável pelo famoso site ww.pitchfork.com, referência mundial em música independente e / ou digital.

