Diego Oliveira comanda festa em Salvador

O forrozeiro Diego Oliveira comandará a festa "Forrozinho Bom - Edição Especial" na próxima sexta-feira, dia 21 de Março, no Kantarerê.

Filho de nordestinos, nascido em São Paulo, na ocasião, o cantor apresentará as músicas do seu último cd, intitulado "Mais um homem apaixonado" com um repertório diferenciado, resgatando pérolas do forró, com uma grande qualidade musical, aliando ainda mais música e dança.

Diego venceu em 2017 o"Festival Nacional de Forró" que acontece em Itaúnas no Espírito Santo, com a banda "Meketréfe", o que proporcionou levar sua voz e a batida da zabumba por todo Brasil.

