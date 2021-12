Diego Moraes lança clipe da canção "Meu coração tomou pinga"

O cantor de arrocha, Diego Moraes, lançou nesta quinta-feira, 15, o terceiro clipe de sua carreira, da canção “Meu coração tomou pinga”, no qual foi composta por Gil Fernandes e já está disponível nas plataformas digitais. O clipe está no canal oficial do cantor no Youtube.

Uma das cenas do clipe foi gravada no Bar O Cravinho, famoso point localizado no Pelourinho. A imagem e edição tem a assinatura da Hermes Photo Films, enquanto a produção foi de Diego “Spook” e a direção da agência Dan Monteiro Produções e Eventos.

“Estou muito feliz em lançar o terceiro clipe da minha carreira, que foi feito com muito carinho. Assim como nos trabalhos anteriores, gravamos uma das cenas em um local lindo da nossa cidade: o Pelourinho, no tradicional Bar O Cravinho, conhecido pelas cachaças de todos os tipos. Tudo a ver com o tema da música! Espero que o público curta e se divirta bastante com essa história, que tem como base o conflito entre a razão e o emoção”, afirmou Diego Moraes.

Moraes nasceu em Salvador e iniciou a vida musical ainda aos 10 anos de idade no recôncavo baiano, na cidade de Nazaré. No programa “Gente Inocente” da Rede Globo, apresentado por Márcio Garcia, quando tinha apenas 11 anos, ele despertou a atenção nacional, ao conquistar o 2º lugar na disputa.

Na carreira, o músico tem dois clipes lançados: “Pegada Panicat”, com participação de Nicole Bahls – que foi um verdadeiro sucesso na internet com mais de 2 milhões de visualizações e “Vontade de dar uma”. Aos poucos, se tornou um dos mais vistos entre artistas baianos no Youtube.

Com DVDs e CDs gravados, Diego Moraes representa atualmente um grande talento da música baiana.

