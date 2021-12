Diego Moraes faz show em Salvador nesta sexta

O cantor Diego Moraes - que ficou nacionalmente conhecido no Youtube, com o clipe da música "Pegada Panicat" - se apresenta em Salvador nesta sexta-feira, 26. O show acontece no 071 Music Bar, na Pituba, às 21h. Os ingressos custam R$ 30 (masculino) e R$ 20 (feminino).

No repertório, o artista mostra ao público soteropolitano sua união de arrocha, pagode, pisadinha e sertanejo, que alcançou a marca de 250 mil visualizações na internet.

No evento desta sexta, Diego Moraes recebe como convidado o cantor Guto Cesar.

Confira o clipe de Pegada Panicat:

