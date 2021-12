Diamba se apresenta neste domingo na Pituba

O reggae da banda Diamba tomará conta da praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, neste domingo, 6, as 19h, em mais uma edição do Coreto Hype, a primeira deste ano.

No repertório estarão presentes grandes clássicos da banda como "Eu Piro Quando Você Passa", "Loucura Maior", "Miscigenação", "A Vida é Bela pra quem sabe Amar" e muitos outros sucessos.

O evento é aberto ao público e começará as 13h com a DJ Kerol seguido dos shows da banda de Rock My Friend is a Gray e do grupo Tio Elétrico.

