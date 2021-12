Dia Mundial do Rock terá programação gratuita no Pelô

Para o Dia Mundial do Rock, comemorado neste domingo, 13, o Pelourinho prepara uma programação gratuita especial. As bandas Síncope, Desrroche e Os Jonsóns se apresentarão no Largo Pedro Archanjo, a partir das 18 horas.

A abertura da festa fica por conta de Os Jonsóns, com um som que transita entre a surf music e o rockabilly. Em seguida, o heavy metal da Síncope, e, por fim, o grupo Desrroche, com um rock industrial gótico.

