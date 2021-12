Dia Mundial do Rock na festa A Bolha

A festa A Bolha tem edição especial em comemoração ao Dia Mundial do Rock, neste sábado, às 23 horas, no Commons Studio Bar (Rio Vermelho). O repertório conta com clássicos de todos os tempos do rock.



Os DJs residentes Lola Bê, el Cabong e Carol Morena convidam os DJs Rodrigo Luna, Wiz e Rick vs. Mille para a festa. Para garantir o ingresso ao valor de R$ 20 é necessário mandar ou nome pela lista amiga (www.commons.com.br/listaamiga). No local do show, o ingresso custa R$ 25.

