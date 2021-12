Dia Internacional do Jazz ganha comemoração em alto estilo

A Bahia tem dessas: evento espontâneo de perfil não exatamente popular cai no boca a boca do público e acaba virando um must na cidade. Isso aconteceu com a jam session semanal Jazz na Avenida, que esta semana tem edição dupla em seu primeiro festival.



Claro que os fatos de ser a) gratuito e b) em plena happy hour de sexta-feira ajudaram muito a lotar o estacionamento da gráfica na orla onde o evento é realizado desde março do ano passado.



"Começou numa festa privada", conta o baterista francês residente em Salvador Laurent Rivemales, organizador.



"Eu quis reunir o pessoal pra comemorar a volta de um amigo meu, Patrice, à Bahia. Em casa era pequeno, aí fiz no estacionamento do meu terreno. Peguei bateria, aparelhagem e fizemos. Como todo mundo gostou, pensamos: 'vamos fazer de novo'", conta.



E fizeram de novo na semana seguinte, com os amigos trazendo outros amigos, que na outra semana trouxeram mais dois amigos, que trouxeram mais amigos... "A cada semana, as pessoas comentavam mais e mais. Virou ponto de encontro. E como eu capricho na qualidade do som, botei piano e instrumentos de primeira, foi agradando nas redes sociais, com o boca a boca se espalhando", conta.



"Toda semana temos bandas e convidados diferentes. É um conceito um pouco diferente da Jam no MAM, que tem uma banda base fixa", diz.

Experiência de noite

Depois de comemorar um ano de evento logo após o Carnaval, Laurent resolveu aproveitar que nesta quinta-feira, 30, é o Dia internacional do Jazz (instituído pela Unesco) e sexta é feriado e criou o I Festival Jazz na Avenida, com dois dias de show.



A programação traz a banda do anfitrião, Laurent Rivemales Trio, a cantora californiana Alissa Sanders (tributo aos 100 anos de Billie Holiday) e as bandas Deon Jazz e Quintet Jazz Tzigane Bahia (tributo a Django Reinhardt). No Facebook do evento a programação está mais detalhada.



Natural de Montpellier, uma joia incrustada à beira do Mediterrâneo, no sul da França, Laurent frequenta a Bahia desde 1997, mas se estabeleceu definitivamente aqui ao se casar com uma baiana em 2004. Há alguns anos, abriu a casa de shows Fuar Fuia.



"Depois eu quis fechar, por que ser empresário não combina muito com ser músico. Eu não conseguia mais tocar em turnê. Aí eu aluguei o prédio para uma gráfica, a qual gentilmente me cede o estacionamento às sextas-feiras para o evento", relata Laurent.



"Tenho mais de 20 anos de música andando em vários festivais, com muita experiência de vida noturna, então sei da minha estrada e sei organizar um evento", afirma.

Seguro de si, como se vê, Laurent não esquece que o mais importante é o apoio do público que seu evento cativou: "O evento é gratuito, sem patrocínio e dele não tiramos lucro, então o mais importante é o público que percebe isso. Você vê a verdadeira alma das pessoas. Não sei como explicar, o pessoal que aparece é incrível. Já vi gente no final nos ajudando a arrumar a casa. É uma coisa bonita", conclui.

