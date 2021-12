Dia dos Solteiros tem programação em Salvador

Depois dos casais comemorarem o Dia dos Namorados, chegou a hora dos descompromissados celebrarem a solteirice. E para isso, os barzinhos de Salvador oferecem diversas atrações para animar a noite do Dia dos Solteiros, que acontece nesta sexta-feira, 15.

A dupla Kiko & Jeanne vai animar a noite do Twist Pub, no Rio Vermelho, a partir das 21 horas. No repertório, sucessos da música sertaneja, arrocha e forró. Os ingressos custam R$ 39 (feminino) e R$ 49 (masculino).

Leo Macedo vai receber a banda Tio Barnabé em seu projeto acústico no Municipal Lounge Bar, na Avenida Paulo VI, a partir das 22 horas. As entradas custam R$ 25 (feminino) e R$ 40 (masculino).

O forró também é opção no B-23 Lounge Music Bar, Shopping Boulevard 161, no bairro do Itaigara. A animação fica por conta do grupo Forró Avulso, que estará lançando o CD "Pé de Chão". A noite ainda terá a participação especial de Cicinho de Assis. A casa abre a partir das 19h30. O ingresso custa R$ 20, com direito ao CD do grupo.

Danniel Vieira também comanda o circuito sertanejo com a festa "Sexta do Gordinho", na Zen Dining & Music, no Rio Vermelho, a partir das 21 horas. Os ingressos custam R$ 70 (masculino) e R$ 50 (feminino).

Adelmo Casé e a Nagra cor também estão na programação desta sexta. O grupo anima a noite do Santo Graal Lounge Gourmet, na Pituba, a partir das 22 horas. O preço dos convites é R$ 35 (feminino) e R$ 45 (masculino).

Quem prefere música eletrônica pode ir conferir a Fiesta Cancun na boate Pink Elefant, no Rio Vermelho. A Dj Miss Cady e o DJ Hugo animam a noite, que ainda conta com performance de tequileiros e body shot. Os ingressos custam R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino).

Carla Cristina também é uma das opções da noite. Ela comanda a festa Baile na San Sebastian, no Rio Vermelho, às 23h59. O ingresso é R$ 30.

O grupo Revelação também faz show nesta sexta. Eles se apresentam no Armazém Villas, em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote).

