Dia do Samba será celebrado com shows no Rio Vermelho e no Centro

Uma série de eventos será realizada em diferentes locais de Salvador para marcar a passagem do Dia Nacional do Samba, celebrado no domingo, 2. A partir das 13h, a já tradicional Caminhada do Samba promove sua 13ª edição, com saída do Campo Grande.

Este ano, os 'bambas' que acompanham o evento serão animados por nove blocos, puxados por 18 atrações, além de convidados especiais.

O desfile será comandado pelos blocos Alvorada (Bambeia e Ala de Canto), Alerta Geral (Miudinho e Samba Mocidade), Pagode Total (Samba Trator e Movimento do Beto), Reduto do Samba (Katulê), Proibido Proibir (Fuzukda, Wellington Dinho, Dikara no Samba, Samba Improviso e Simplesmente Nós), Vem Sambar (Fora da Mídia), Amor & Paixão (Grupo Movimento), Samba Popular (A Grande Família, Pagodéa, Coisa Fina e Banjolada) e Q Felicidade (Patrulha do Samba e convidados).

A tradicional caminhada do samba terá concentração a partir das 13h no Campo Grande

Rio Vermelho

.Às 16h, é a vez do bairro do Rio Vermelho receber os shows da cantora Alcione e outros 20 artistas baianos, entre eles Nelson Rufino, Walmir Lima, Edil Pacheco, Juliana Ribeiro, Gal do Beco, Neto Bala, Claudete Macedo e Gerônimo.

Nesta edição, o evento homenageia Martinho da Vila, que completou 80 anos em 2018. Os shows acontecem no palco montado na Praça Caramuru (no estacionamento do antigo Mercado do Peixe), com entrada gratuita.

Concha Acústica

Para finalizar a programação do Dia do Samba, o cantor Diogo Nogueira leva seus sucessos para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 19h.

No show, o artista carioca apresenta ainda algumas canções do último disco, 'Munduê'. No repertório, estão canções como “Tô Fazendo a Minha Parte”, "Deixa Eu Te Amar" e "Malandro é Malandro e Mané é Mané", além de “Alma Boêmia”, “Clareou” e "Pé na Areia", do DVD “Alma Brasileira”.

Os ingressos do segundo lote custam entre R$ 40 e R$ 160 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves (TC), nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou ainda no site Ingresso Rápido.

