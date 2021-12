Dia do Samba reúne mais de 30 artistas no Rio Vermelho

A 47ª edição festa do Dia do Samba, comemorado no dia 2 de dezembro, acontecerá neste sábado, 7, na Praça Caramuru, localizada no Rio Vermelho, às 17h.

A programação é composta por mais de 30 artistas do samba baiano e brasileiro, reunindo nomes como Mariene de Castro, Nelson Rufino, Edil Pacheco e Juliana Ribeiro. Durante o evento será prestada uma homenagem a Jackson, sob o comando da banda base Cor do Brasil.

Pacheco acompanha o Dia do Samba desde sua criação, anteriormente apenas como cantor com o repertório ligado à marchinhas de Carnaval. Desde 1987, o artista se juntou à nomes como Batatinha e passou a produzir a festa.

