DHZ Festival reúne atrações de peso do reggae e rap em Salvador

Salvador recebe neste sábado, 5, a primeira edição do DHZ Festival, que reúne uma série de atrações nacionais e internacionais na Arena Fonte Nova, a partir das 19h. A programação contará com shows de Nkulee Dube – filha do cantor de reggae Lucky Dube, morto em 2007 –, das bandas Israel Vibration, Ponto de Equilíbrio, Cacife Clandestino e Haikaiss.

Os ingressos custam R$ 40 (pista) e R$ 70 (lounge) e estão à venda nos balcões de ingressos dos shoppings da Bahia, Salvador e Salvador Norte e na plataforma Sympla.

Formada pelos jamaicanos Cecil Spence (Skelly) e Lascelle Bulgin (Wiss), o grupo Israel Vibration retorna à capital baiana com clássicos do reggae mundial, gravados ao longo de quase 40 anos de carreira, entre eles “Why Worry”, “The Same Song” e “Racial Discrimination”, além das músicas do álbum mais recente, 'Fighting Soldiers'.

Tributo a Lucky Dube

Já Nkulee Dube fará um tributo ao pai, misturando ritmos como soul e jazz ao reggae. A artista, que integrava a banda de Lucky Dube, já se apresentou em grandes festivais na Austrália, Papua Nova Guiné, Guiana Francesa, Suriname, Estados Unidos e em toda a Europa.

Já a banda carioca Ponto de Equilíbrio aproveita o evento para lançar o DVD Ao Vivo no República do Reggae, gravado em Salvador em novembro do ano passado, reunindo mais de 20 mil pessoas.

A noite também terá dois representantes do rap nacional. Um dos principais nomes da cena em São Paulo, o grupo Haikaiss já contabiliza mais de 200 milhões de visualizações no Youtube. No show, o quarteto apresenta o repertório do mais recente álbum, Teto Baixo, lançado em 2017.

Já o Cacife Clandestino sobe ao palco para apresentar canções que abordam a realidade do grupo, nascido nas ruas do Rio de Janeiro. Em 2013, o duo lançou o CD Sonho de Rua, que atingiu cerca de quatro milhões de visualizações no Youtube, rodando 70 cidades do Brasil, com a turnê da Mixtape.

