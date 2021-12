Desafio das bandas segue com votação popular até dia 10

Segue até 10 de novembro o período de votação popular para escolher os finalistas do Desafio das Bandas, concurso realizado pelo Grupo A TARDE e pela Nossa Agência Marketing, com apoio da Oi Galera, Faz Cultura e Governo do Estado da Bahia.

Após a análise de mais de 100 vídeos, o júri especializado selecionou 20 bandas que passarão para a fase de votação. A lista completa está disponível no site do Desafio.

Os oito grupos mais votados participam de duas seletivas nos dias 16 e 23 de novembro. Destas, quatro serão selecionadas para disputar a grande final do concurso, marcado para 7 de dezembro, com a presença de grandes artistas nacionais convidados.

Mais informações no site ou na fanpage do evento no Facebook.

