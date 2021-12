Desafio das Bandas já tem duas finalistas

As bandas baianas de rock Cartel Strip Club e Levante garantiram vaga na grande final do 3º Desafio das Bandas, que acontecerá no dia 7 de dezembro, no Bahia Café Hall, Paralela.

Promovido pelo Grupo A TARDE e Nossa Agência, em parceria com a Oi Galera e o Faz Cultura, o evento lotou a casa de show Portela Café, no Rio Vermelho, neste domingo, 16, a noite, durante a seletiva ao vivo.

Para Rodrigo Chamusca, tecladista da Cartel Strip Club - que tem cinco meses de existência -, o evento é uma grande oportunidade para dar visibilidade a banda. "Temos o sonho de viver de música. Sabemos como é difícil fazer rock na Bahia, mas não vamos desistir. Agora é pensar na final".

Felipe Lasserre, vocalista da banda Levante, disse que quer trilhar o mesmo caminho que as bandas Vivendo do Ócio e Maglore trilharam. "Viemos para mostrar que existe uma renovação no cenário musical baiano. Com pouco mais de um ano, foi a nossa primeira apresentação em público. Receber esse retorno, que nos credencia para final, é muito gratificante".

No próximo domingo acontecerá a última seletiva, que vai credenciar mais duas bandas para final.

adblock ativo