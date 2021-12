Desafio das Bandas inscreve grupos baianos até 26 de outubro

O Desafio das Bandas está com inscrições abertas até o dia 26 de outubro através do site, mediante o preenchimento do formulário disponibilizado. O grupo vencedor do concurso terá a oportunidade de gravar um CD promocional com seis faixas, em estúdio, com orientação de um produtor musical de renome. Podem participar do desafio estudantes do Ensino Médio e universitários de todo o Estado da Bahia.

Para realizar a inscrição, os jovens devem encaminhar um vídeo de suas bandas para pré-seleção. Serão escolhidos 20 vídeos que serão disponibilizado no site do concurso, para votação popular, entre 1º e 10 de novembro. Apenas oito bandas se classificam para a etapa presencial. Nesta fase, os concorrentes disputam quatro vagas no evento final, que acontece no dia 7 de dezembro no Portela Café.

As quatro bandas finalistas participam de show que contará com a presença de artistas profissionais de renome em âmbito nacional. Na última edição, a banda convidada para prestigiar a final foi O Teatro Mágico. As finalistas ainda recebem como prêmio instrumentos musicais nos valores de R$ 3 mil, R$ 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil (ordem crescente de classificação).



O Desafio das Bandas é realizado pelo Grupo A TARDE e, este ano, conta com o patrocínio da Oi Galera e do Fazcultura.

