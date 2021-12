Desafio das Bandas 2014 realiza a finalíssima domingo

Oitenta e cinco bandas de rock soteropolitanas se inscreveram para o Desafio das Bandas 2014. Dessas, apenas vinte seguiram para a votação popular, que selecionou oito nomes para a etapa de seletivas.

Agora restam apenas quatro bandas em busca do primeiro lugar, que dá o prêmio de R$ 3 mil em instrumentos musicais e a oportunidade de gravar um CD promocional de seis músicas em estúdio, com 1.200 cópias.

Neste domingo, 7, Cartel Strip Club, Levante, Teenage Buzz e Órbita Móbile se enfrentam no palco do Bahia Café Hall, na batalha por firmar seu nome no cenário do rock.

"Eu fui para o Bahia Café Hall assistir aos meus ídolos. Pensar que a gente vai tocar no palco do Bahia Café já é fantásticoA gente está se deliciando com isso, aproveitando a paisagem",diz Felipe Lacerda, vocalista da banda Levante.

Às 15 horas de domingo, as bandas terão dez minutos para apresentar seu som, além da música inscrita no Desafio. "Rola um frio na barriga, que é natural para todo mundo", diz Igor Galindo, baterista da Órbita Móbile. Para completar, abrem o show para bandas de peso do rock baiano: Cascadura, Vivendo do Ócio e Pitty.

Em turnê com o disco Setevidas, lançado em junho deste ano, a cantora Pitty destaca a importância das bandas de rock formarem o seu público. "Esse é um trabalho de formiguinha mesmo, leva tempo", diz.

A competição

Na final do Desafio das Bandas, após a apresentação por ordem alfabética dos grupos, Cascadura sobe ao palco com repertório do disco Aleluia, além de faixas dos seus trabalhos anteriores.

Fábio Cascadura, vocalista da banda, fala da relevância do desafio para o cenário musical da cidade. "É uma forma de motivar as pessoas que estão começando a produzir", explica.

Depois do show do Cascadura, outro grupo baiano de peso no cenário do rock nacional, e que vem se aventurando fora do país, se apresenta no palco do Desafio, o quarteto Vivendo do Ócio.

Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda, destaca a importância de um evento como o Desafio para fomentar o rock em Salvador, além de representar uma oportunidade para as novas bandas.

"Tem muitos moleques aí, talvez essa seja a primeira oportunidade de participar, de mostrar o som deles para mais pessoas", diz Jajá.

Após o show da Vivendo do Ócio, hoje radicada em São Paulo, será anunciado o vencedor, decidido pelo júri da final: o cantor e compositor Diogo Rios, o jornalista Chico Castro Jr., a musicista Nancy Viégas, o produtor Dimitri Alcântara e, fechando a mesa, o músico Alan Abreu.

A segunda, terceira e quarta bandas também recebem um prêmio, no valor respectivo de R$ 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil em instrumentos musicais. Depois, completando a festa, Pitty se apresenta com sua banda, trazendo o repertório do novo álbum, Setevidas.

Últimos preparativos

"Só de estar na final já é uma vitória para nós", afirma Marcus Seadog, vocalista e guitarrista do Teenage Buzz. Além da disputa pelo primeiro lugar, Ana Esther, vocalista do Cartel Strip Club, destaca a importância de firmar parcerias entre as bandas locais. "O que o Cartel quer é justamente fomentar essa cena. Não adianta você ter muita coisa boa se as pessoas não ouvem".

Uma iniciativa do Grupo A TARDE e da Nossa Agência, em parceria com a Oi Galera e o Faz Cultura, o Desafio das Bandas fomenta o cenário do rock autoral, dando uma oportunidade para que novas bandas mostrem o seu trabalho para um grande público.

