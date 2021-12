Depois de "tecnobrega", The Strokes lança novo single; ouça

A banda The Strokes lançou mais uma faixa do novo disco, "Comedown Machine". O single, batizado de "All the Time", estreou no programa de rádio de Zane Lowe na BBC Radio 1 e será a segunda faixa do album do grupo que será lançado no dia 26 de março.

A nova faixa é diferente do primeiro single, "One Way Trigger", apresentado há três semanas, que chegou a ser chamado por alguns fãs de "tecnobrega", pelo uso de sintetizadores e teclados que dominam boa parte da canção.

Ouça All the Time:

