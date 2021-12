Denny recebe Durval Lélys em último ensaio da Timbalada

Durval Lélys, vocalista da Asa de Águia, é o convidado especial do último ensaio de verão da Timbalada, que acontece neste domingo, 16, a partir das 19h, no Museu du Ritmo, no Comércio. O ingresso custa R$ 80 (pista/meia) e R$ 160 (camarote).

No encontro, Durval irá fazer uma prévia do que está preparando para o Carnaval.

Já a Timbalada fará homenagem a diversos gêneros musicais que expressam a mistura musical baiana e brasileira.

