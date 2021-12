Denny faz participação especial no show da banda A Bronkka

O timbaleiro Denny será o convidado especial do show da banda A Bronkka, que acontece nesta sexta-feira, 13, na The Best Beach, a partir das 22 horas, com ingressos a R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote).

A festa marca o lançamento da nova formação da banda com Bambam nos vocais e as dançarinas Tina (ex-Parangolé) e Dôra (ex-Psirico) e a nova música de trabalho do grupo, Negritude.

Os funkeiros MC Backdi e Bio-G3 também se apresentam na festa.

