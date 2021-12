Denny e Danniel Viera são convidados da Estakazero e Cangaia

As bandas Estakazero e Cangaia de Jegue vão receber Denny, da Timbalada, e o sertanejo Danniel Veira na edição desta sexta-feira, 26, do Ensaio de São João, no Bahia Café Hall, às 21h. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote) na bilheteria do evento.

A Estakazero, que completa 12 anos de carreira, vai relembrar sucessos como "Encosta N'eu" e "Sapatilha 37". Já no repertório do Cangaia de Jegue, não vão faltar "Ai se eu te Pego" e "Red Label ou Ice".

adblock ativo