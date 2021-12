Denny Denan planeja retorno aos palcos com show no Pelourinho

O cantor Denny Denan já possui data para voltar a se apresentar nos palcos de Salvador. O artista estava em repouso, após passar mal durante o Carnaval da capital. Inicialmente a equipe médica havia suspeitado de princípio de infarto, porém foi constatado uma doença congênita no coração, que o restringe de realizar muito esforço físico.

Para os fãs de Denny, a data está próxima: no dia 5 de abril, o artista irá realizar um show na Praça das Artes, no Pelourinho. Intitulado de 'A Festa', o evento irá começar a partir das 19h.

Para participar, o público que havia adquirido ingressos para a ressaca do carnaval, que seria realizado no dia 8 de março, ou trocou o abadá do bloco 'DD no Comando 2019', terá o direito a entrada. A troca pode ser feita no Shopping Bela Vista, no piso L1, ao lado da Magazine Luiza.

Os que possuírem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone: (71) 3901-1346 ou através do e-mail: contato@dennydenan.com.br.

