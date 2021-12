Denny Denan oficializa saída da Timbalada

Após especulações da imprensa sobre sua saída da banda Timbalada, o cantor Denny Denan finalmente confirmou a informação. Ele fez o anúncio por meio de suas redes sociais na noite desta sexta-feira, 9.

Na publicação, Denny agradece aos fãs, Carlinhos Brown, empresário da Timbalada, e a produção da banda, da qual ele fez parte durante 25 anos.

Ainda de acordo com a postagem de Denny, tudo indica que agora ele irá investir em carreira solo. Segundo um convite emitido à imprensa, o cantor irá se reunir com jornalistas nesta quarta-feira, 14, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), para contar mais detalhes sobre o novo projeto.

O perfil oficial da banda Timbalada publicou neste sábado, 10, nas redes sociais a notícia do desligamento de Denny do grupo. Segundo a postagem, o cantor ainda cumpre agenda na Timbalada até o mês de julho.

Outra saída

Também nesta semana, a cantora Millane Hora anunciou nas redes sociais a saída da grupo. A loira alegou que Carlinhos Brown estava trabalhando em uma espécie de reformulação do grupo e ela não se encaixaria no novo formato.

"Carlinhos Brown, criador e dono da banda, decidiu dar um novo formato à Timbalada, e acredita que eu não me encaixo nele, nesse novo formato", afirmou.

