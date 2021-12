Denny Denan lança nesta quinta o 1º videoclipe da carreira solo

O cantor Denny Denan trouxe mais uma novidade para seus fãs: seu primeiro clipe de carreira solo, intitulado de "Anjo Lindo", que será lançado nesta quinta-feira, 20.

O artista esteve no Jornal A TARDE, nesta terça, 18, para divulgar o vídeo que foi gravado no bairro do Candeal, em Salvador. Com o ritmo contagiante, não saindo muito do seu estilo, Denny garante que a intenção é retratar a história dele.

Segundo o baiano, a escolha pelo local foi por causa da sua referência cultural e de vida com o bairro. "Esse trabalho foi gravado no Candeal por exigência minha, pela minha história, pelo fato de tudo que passei. Foi lindo", afirmou.

A gravação conta com a participação do grupo Quabales e será disponibilizada em todas as plataformas digitais.

Denny também não deixou de citar o tempo vivido na Timbalada e no Candeal. "Fiquei 25 anos nesse bairro, onde conquistei o coração de muitas pessoas. Lá, é um plano de fundo muito bonito e capa de muitos jornais e revistas. É uma força a mais para impulsionar. Não posso deixar de citar a Timbalada e Carlinhos Brown. Tudo que eu sou e tudo que eu aprendi vêm deles ", contou.

Encontros de verão

Além da novidade do clipe, o cantor anunciou ainda o calendário dos encontros de verão. Denny se apresentará nos dias 4 e 18 de janeiro, 8 e 15 de fevereiro e 8 de março de 2019.

Tudo ocorrerá na praça das Artes, no Pelourinho. As informações sobre horários e ingressos ainda serão divulgados pela produção do cantor.

