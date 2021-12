Denny Denan faz terceiro ‘Encontro de Verão’ nesta sexta-feira, 8

O cantor Denny Denan fará o terceiro ‘Encontro de Verão', nesta sexta-feira, 8, a partir das 19h na Praça das Artes, no Pelourinho. Os sucessos da carreira e canções novas de Deny, como ‘Anjo Lindo’, prometem animar a galera durante o show.

A abertura do evento fica por conta da banda Mambolada, que vai aquecer o público com repertório recheado de grandes sucessos.

Os ingressos já estão esgotados para esta sexta-feira. Mas, já foram inciadas as vendas para o próximo ‘Encontro de verão’ que acontece dia 15 de fevereiro. O evento conta com o apoio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e da Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA).

