Denny Denan estreia carreira solo com show no Dique do Tororó

Ex-Timbalada, o cantor Denny Denan dará o pontapé inicial para sua carreira solo com um show gratuito neste domingo, 6, no Dique do Tororó, em Salvador. Ele se apresentará em um pranchão. O arrastão começará às 10h .

No repertório, o artista cantará sucessos da música baiana, além de canções inéditas, como "Dançadeira". No Instagram, o cantor postou uma foto com o prefeito ACM Neto confirmando o evento.

Denny entrou na Timbalada aos 11 anos e assumiu os vocais em 2007. Após 10 anos à frente da banda, anunciou a sua saída, informando que iria seguir em carreira solo.

