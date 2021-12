Denny Denan anuncia saída da Timbalada e lança carreira solo

Após 25 anos na Timbalada, dez deles como vocalista, o cantor e compositor Denny Denan dá um novo passo na carreira. Em coletiva para a imprensa, nesta quarta-feira, 14, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), o músico anunciou a saída do grupo e o início da carreira solo.

A mudança, segundo ele, acontece no “momento certo”, sem insatifação ou brigas com a Timbalada. Foi um desejo dele de alterar o rumo do trabalho e tomar as próprias decisões.

“Quando se está em uma banda, você encontra tudo pronto. Você recebe ‘toma Denny, faça’, e eu tinha que fazer. Mas chega a hora que você precisa imprimir sua identidade”, justificou, mostrando confiança.

O novo projeto envolve ainda uma forma mais autoral de gerir a carreira, o que não assusta o artista, que se diz preparado para o desafio. “Se eu tivesse medo, estaria na Timbalada até hoje porque era confortável estar lá”, emendou.

A ideia de construir um trabalho independente surgiu há quatro anos, mas era segredo até para a própria mãe. Para seguir em frente, ele se cercou de cuidados e criou uma produtora, a Casamata Produções.

“Tenho hoje a oportunidade de tomar mais decisões, correr atrás daquilo que é meu. Estou nos bastidores e nos palcos”, disse.

Estilo

Na nova fase musical, Denny seguirá com ênfase na percussão, mas com novidades no estilo que pretende mostrar aos fãs. “Quero muito inserir o reggaeton na percussão”, adianta, ao citar ainda o jazz, música cubana, hip-hop e salsa.

De acordo com ele, o projeto nasce grande. Tanto que a banda deverá ter o porte da Timbalada e vai contar com nomes de peso, como os dos instrumentistas Emerson Cunha, Nagô e Babau. Todos também ex-integrantes do grupo do Candeal, criado por Carlinhos Brown.

Sem data para estrear em shows, Denny promete já mostrar a nova música de trabalho em agosto e garante que terá uma temporada de ensaios de verão, a partir de novembro.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Marcos Casé

