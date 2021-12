Demi Lovato fará tour no Brasil em 2014

A cantora Demi Lovato fará cinco shows no Brasil em 2014, segundo informações da T4F, responsável por trazer a cantora ao Brasil.

Demi Lovato que está no Brasil para promover o seu novo CD titulado Demi, virá em 2014 para a turnê The Neon Lights Tour. Durante a temporada que ficará no Brasil, fará apresentações em São Paulo (Credicard Hall) no dia 25 de abril; Rio de Janeiro (Citibank Hall), dia 27 de abril; Brasília (Espaço Brasília), dia 30 de abril; Belo Horizonte (Chevrolet Hall), dia 1º de maio e Porto Alegre (Pepsi on Stage), no dia 03 de maio.

A compra dos ingressos poderá ser feita pelo site da Tckets For Fun a partir do dia 20 de novembro.

Ouça o single Neon Lights que dá o nome à turnê

Da Redação

