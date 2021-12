A demanda por músicas de Leonard Cohen subiu mais de 400% desde a morte do artista, na primeira semana de novembro, de acordo com o Billboard 200, a parada americana da revista, datado de 3 de dezembro.

Uma compilação, "The Essential Leonard Cohen", entrou no 13º lugar, com 20 mil unidades, 11 mil delas em formato tradicional. No top 10, seu álbum mais recente, "You Want It Darker", subiu quase 200% tanto no formato tradicional quanto em streamings.

Na semana que acabou em 17 de novembro, o catálogo de álbuns do cantor e compositor canadense vendeu 56 mil unidades, enquanto suas canções renderam 72 mil downloads (uma alta de 631% em relação a semana anterior). Nos serviços de streaming, suas canções colecionaram 18,3 milhões de toques.

No total, de acordo com a Billboard, as vendas e os streamings subiram 407% em uma semana. O líder do ranking é o grupo de rap de Nova York A Tribe Called Quest, com o álbum "We Got It From Here... Thank You 4 Your Service", o primeiro do grupo no topo da parada em 20 anos.

Estadão Conteúdo Demanda por música de Leonard Cohen tem aumento de 400% na parada americana

