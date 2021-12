Del Feliz recebe Trio Nordestino, Zelito Miranda e Virgílio no Mercado Iaô Junino

Sob o comando do forrozeiro Del Feliz, acontece neste domingo, 2, mais uma edição do Mercado Iaô Junino. O anfitrião recebe como convidados os cantores Zelito Miranda e Virgílio, além do Trio Nordestino.

A festa começa às 13h, no fim de linha da Ribeira, em Itapagipe. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15.

A programação também conta com atividades culturais, artísticas e gastronômicas, típicas do perído junino.

