Del Feliz recebe Margareth Menezes no Arraiá do Mercado Iaô

O forrozeiro Del Feliz comanda o Arraiá do Mercado Iaô, que estreia no próximo domingo, 26, e segue nos dias 2 e 9 de junho. Na primeira edição, o artista recebe a cantora Margareth Menezes e a banda Fulô de Mandacaru. O evento acontece a partir das 14h e os ingressos custam R$ 30 e R$ 15.

Durante os três domingos, Del Feliz pretende gravar o clipe da música 'Hino do São João da Bahia', de sua autoria, já executada por mais de 40 artistas. Sucessos gravados ao longo da carreira e as canções do seu novo disco, “Pra compartilhar” fazem parte do repertório que o forrozeiro pretende levar ao público durante os eventos em Itapagipe.

