Del Feliz e Margareth Menezes comandam primeira edição do Mercado Iaô Junino

O cantor Del Feliz comanda a primeira edição do Mercado Iaô Junino que acontece nos domingos de 26 de maio, 2 e 9 de junho, das 13h às 21h, na Ribeira, em Salvador.

Na abertura, o forrozeiro vai receber a cantora Margareth Menezes e a banda Fulô de Mandacaru, além de contar a participação especial de vários artistas ao longo do evento.

Nos três domingos, vários forrozeiros também serão convidados por Del Feliz para participar gravação do clipe do Hino do São João da Bahia, música de sua autoria, gravada por mais de 40 artistas.

Os portões do Mercado Iaô serão abertos às 13 horas, com entrada franca até 14 horas. A partir deste horário, o acesso será através da tarifa social, por R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Não haverá venda antecipada, apenas na bilheteria no dia do evento. A arrecadação será revertida para a manutenção do espaço.

