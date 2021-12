Dead Fish lança novo álbum em Salvador

A banda Dead Fish retorna a Salvador, no próximo dia 18, para o lançamento do seu novo álbum, "Ponto Cego". O show que acontece a partir das 20h, no Portela Café, faz parte do Festival Itinerante Garage Sounds, em parceria com o Festival Salvador Rock City. As bandas Molho Negro e Os Informais abrem o evento. Os ingressos custam R$ 30.

Ponto Cego, produzido por Rafael Ramos, é o oitavo álbum de estúdio da banda capixaba de hardcore Dead Fish. A mixagem foi feita pelo norte-americano Bill Stevenson e a masterização por Jason Livermore.

