"De Santo Amaro à Xerém": Zeca Pagodinho e Maria Bethânia fazem show em comemoração ao DVD

No dia 26 de janeiro, os cantores Maria Bethânia e Zeca Pagodinho apresentam na Concha Acústica, um show em comemoração ao lançamento do DVD “De Santo Amaro a Xerém", gravado este ano em São Paulo. Os ingressos variam entre R$ 70 a R$ 140 e estão disponíveis na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

O nome da turnê faz homenagem à cidade natal de Bethânia e o município carioca onde o sambista possui um sítio. A primeira fase da turnê passou por estados como Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Até o final do ano, o show irá percorrer por estados como Brasília (24/11), Porto Alegre(28/11), Rio de Janeiro (30/11 e 01/12), São Paulo (07 e 08/12) e encerra a série de espetáculos , na cidade de Salvador (26/01).

O encontro trará um repertório repleto de sucessos da carreira dos cantores como “Reconvexo”, “Negue”, “Maneiras”, além de músicas novas de cada um. Juntos, eles apresentam canções de samba imemoráveis: "Deixa a Vida Me Levar" e "Sonho Meu"(Ivone Lara/Delcio Carvalho), uma canção inédita de Caetano Veloso (Amaro Xerém”) além de músicas inéditas de Bethânia, "Pertinho de Salvador" e "De Santo Amaro a Xerém".

