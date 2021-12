O pernambucano Reginaldo Rodrigues Santos Rossi nasceu em 14 de fevereiro de 1944 e começou a carreira musical na década de 1960 em meio aos estudos de engenharia civil. Fazia imitações de Roberto Carlos em bares e casas noturnas de Recife enquanto dava aulas de física e matemática.

Tendo os Beatles como maior referência, orgulhava-se em dizer que era o primeiro cantor de rock do nordeste, à época que comandava os vocais da banda The Silver Jets.

Já em 1965, abandonou a carreira acadêmica para dedicar-se somente à música e lançou seu disco intitulado O pão, o primeiro sucesso da carreira de quase meio século que viria.

No começo dos anos 70, Reginaldo abandonou de vez a cena rock'n roll para se dedicar somente ao gênero popular, que mais tarde o tornou reconhecido como "o Rei do Brega".

A partir dos anos 80, tornou-se um fenômeno de vendas no nordeste, quando assinou contrato com a gravadora EMI e popularizou o "brega" entre a parte "cult" da população.

Em 1999, o disco Reginaldo Rossi The King, que contou com participação de Eramos Carlos, Roberta Miranda e do grupo Planet Hemp, ultrapassou o número de um milhão de cópias vendidas.

Em mais de 50 anos de estrada, Reginaldo Rossi teve canções regravadas por dezenas de artistas Brasil afora, em diversos estilos. Desde o forró nordestino da banda Caviar com Rapadura até o rock goiano da banda Pedra Letícia.

Reverenciado por cantores e compositores de todos os gêneros musicais, ele deixa um legado de 28 álbuns gravados (entre LP's, CD's e DVD's), além de 14 discos de ouro, dois discos de platina, um de platina duplo e um disco de diamante.



Assista o show completo do DVD Cabaret do Rossi, do cantor Reginaldo Rossi

Da Redação De engenheiro a roqueiro: Reginaldo Rossi, o Rei do Brega

