Day e Vitão utilizam temática vintage em "Clichê"

A cantora Day lançou nesta terça-feira, 26, o clipe da música "Clichê", com participação especial do cantor Vitão. A finalista do The Voice 2017 e vencedora do Prêmio Multishow 2018 na categoria Melhor Cover, apostou em temática vintage para elaboração do vídeo. O single está disponível em sete plataformas digitais.

"Clichê" foi composta por Day e Vitão e produzida por Danilo Valbusa e Pedro Dash, responsáveis por sucessos de artistas como Anitta, Projota, Rouge e Manu Gavassi. A letra conta a história de um amor predestinado, saudade e detalhes que fazem o sentimento de fato clichê. Através da música, é citado "passos" de como conquistar o coração da artista.

“O processo de construção de 'Clichê', foi em estranha, na real, porque em um mês aleatório eu construí um verso onde não consegui colocar melodia e depois de um tempo eu estava tocando violão no banheiro e consegui colocar melodia nesse verso e mostrei para Vitão e aos produtores. Depois, compondo para meu EP, conseguimos finalizar a música juntos”, comenta Day.

Clima vintage impera

O clipe possui direção de Léo Ferraz, que assina "Garota Radical", da banda Cine e também "Embrasa", do cantor Vitão. Entre as cenas é possível ver as clássicas televisões em tubo, além de uma câmera super 8 que passa pela mão dos protagonistas e exibem imagens no formato antigo, fazendo transição com as atuais. "A gente quis deixar uma estética mais vintage no Clipe, para deixar muito claro a questão que quero passar, o fato de sentir que o romance em que aquela pessoa tá vivendo já se deu em outra vida. Acho isso uma coisa muito forte e há quem acredite e quem não, mas é só uma forma de dizer que quando é pra ser, já era", comenta.

A ideia era construir uma história através do clipe, se mantendo fiel a letra da música: “O motivo de me inspirar em uma temática mais vintage para o clipe foi por causa dessa ideia de falar sobre a vida passada, citar déjà vu, como se já tivesse acontecido antes, em outra vida. Essa sensação de estar passando novamente por isso, como na vida passada. Acho que tinha relação e quisemos explorar isso, que é o que desejo passar com a música”.

Questionada sobre outros frutos dessa parceria, Day não esconde a possibilidade. “Após esse lançamento terá com certeza um trabalho com Vitão. Se dependesse de nós dois, com certeza teriam muitos outros, porque se colocarem um violão conosco, a gente faz muita música, modéstia a parte boa. Podem esperar que deve sair uma música nova com o Vitão logo”, conclui.

Confira o clipe:

Keyla Pereira | Foto: Gabriel Galvani | Divulgação Day e Vitão utilizam temática vintage em "Clichê"

adblock ativo