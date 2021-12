David Guetta traz a turnê de Listen para Salvador

Na pista, David Guetta é sinônimo de energia. Hoje, no Parque de exposições, o DJ francês mostra toda a sua vibração na Listen Tour 2015. Salvador será a quinta das doze cidades brasileiras onde o artista vai apresentar a nova turnê.

Na maratona de 20 dias, ele vai percorrer o nordeste, sudeste e centro-oeste, tendo como base das apresentações o disco Listen, lançado em novembro.

O DJ não esconde que o Brasil é um de seus países favoritos, por isso traz turnês enormes pelo menos uma vez ao ano. Em 2014, no nono ano que passou pelo País, David Guetta gravou um documentário sobre a turnê que fez aqui.

Unforgettable, título que mistura a palavra inesquecível em inglês com a grafia de Guetta, tem 22 minutos e quase dois milhões demais de um milhão e oitocentas mil visualizações no canal do artista YouTube.

Depoimentos de fãs locais, imagens de Salvador e da apresentação que o DJ fez na Arena Fonte Nova figuram logo nos primeiros minutos do vídeo.

"As pessoas não imaginam o Brasil assim. Eles sempre pensam que todo mundo dança samba e usa grandes fantasias, mas isso não é verdade, isso é só no Carnaval", afirmou por e-mail.

Para ele, há uma grande cena de música eletrônica no País. "É muito forte, é uma cena underground. Eu tenho essa grande conexão com eles e eu adoro este filme", declarou.

Em Salvador, Guetta construiu ainda uma relação com o Carnaval, no qual se apresentou em 2011 em bloco e camarote. O show do Parque de Exposições será aberto pela baiana Miss Cady, Viktor Mora, DJ residente do Anzu, em São Paulo e pelo duo Edit Revenge, que introduz colagens inesperadas dos anos 1980 e 1990 no deep house.

Novo disco

Listen foi o primeiro disco gravado por David Guetta em três anos, depois do sucesso de Nothing but the Beat (2011).

O sexto álbum de estúdio da carreira de quase três décadas conta com colaborações de artistas de R&B, hip hop, rock alternativo e pop, como John Legend, Nico & Vinz, Sia e Ryan Tedder (líder da banda de pop rock OneRepublic).

Singles promocionais do novo disco começaram a ser lançados ainda no primeiro semestre de 2014. Dangerous , divulgado em outubro, já desponta nas paradas internacionais. "Dangerous não soa como nada parecido, o que é difícil, então é por isso que me tomou tanto tempo", explica ele.

"Tem muitas influências. É uma combinação entre música clássica, eletrônica, música francesa e pop, instrumentos acústicos, orquestra filarmônica. Isso foi louco".

Mas também não devem faltar sucessos como Where Them Girls At, Little Bad Girl, Without You, Titanium e Turn Me On, que fizeram de David Guetta um dos nomes mais populares da música eletrônica na última década.

Estrutura

A estrutura montada para as turnês de David Guetta ao redor do mundo é outro aspecto que surpreende e torna o espetáculo de música eletrônica ainda mais interessante.

Desta vez, serão transportadas mais de 15 mil toneladas de equipamentos para compor o palco, que terá 19,8 metros de boca de cena e 13,2 metros de profundidade. Além disso, a festa contará com seis painéis de LED.

