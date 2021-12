David Guetta leva 20 mil pessoas à Arena Fonte Nova

A atração internacional David Guetta levou cerca de 20 mil pessoas à Arena Fonte Nova, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 8. Com um show marcado por um repertório de sucessos, o DJ francês não só transformou o espaço em uma grande pista de dança, como fez todo mundo cantar junto hits como When Loves Take Over, I Gotta Feeling e Titanium.

Com uma mistura de house music e efeitos de luzes coloridas, Guetta assumiu as pick-ups às 2 horas da madrugada desta quinta, conforme estava previsto pela organização do evento. Ao subir ao palco, ele mostrou porque está entre os responsáveis por agitar multidões ao redor do mundo.

Antes dele, com shows pouco expressivos, apresentaram-se as DJs Morgana e Thascya, DJ André Pulse e Marcelo CIC.

A apresentação na capital baiana faz parte da turnê mundial de Guetta, Tour David Guetta, que teve início no dia 27 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O francês foi a primeira atração internacional a se apresentar na Arena Fonte Nova. O astro britânico Elton Jhon será a segunda, com show agendado para 22 de fevereiro.

No Brasil, David Guetta passa ainda por Recife, São Paulo, Guarujá (SP), Florianópolis, Balneário Camboriú (SC), Fortaleza, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto (SP).

Famosos



A música de David Guetta também é querida por muitos famosos. Artistas baianos como Léo Santana, vocalista da banda Parangolé, e Márcio Victor, da banda Psirico, marcaram presença na festa. Bell Marques, da banda Chiclete com Banana, também compareceu ao evento junto com a esposa Ana Marques e os filhos Pipo e Rafa Marques, da Oito7Nove4.

O lutador Junior Cigano foi acompanhado da nova namorada Isadora Santos. Já Scheila Carvalho curtiu o show com o marido Tony Salles e amigos. O dançarino e ex-BBB Diego Pretto também esteve no evento.



<GALERIA ID=18865/>

Infraestrutura



Apesar de David Guetta transformar a Arena Fonte Nova em uma grande pista de dança, a organização da festa deixou a desejar. Na entrada do camarote, que chegou a custar R$ 250 (feminino) e R$ 300 (masculino), com direito apenas ao ingresso do show, faltou fitinhas de acesso durante um período, formando filas e reclamações na entrada do espaço.

Além disso, o serviço de bar foi alvo de muita queixa. Quem não queria ficar com a boca seca teve que enfrentar filas gigantes tanto na compra das fichas como na hora de pegar bebida, perdendo bons momentos da apresentação do astro internacional.

Do lado de fora da Arena, a falta de segurança também foi uma das reclamações. Não havia policiamento em torno da área e poucos seguranças nas entradas de acesso.

