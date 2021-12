David Guetta faz show nesta quarta-feira na Fonte Nova

Os fãs da música eletrônica poderão conferir nesta quarta-feira, 8, a partir de 21h, o show Tour David Guetta Salvador, primeira atração internacional a se apresentar na Itaipava Arena Fonte Nova.

No Brasil, Salvador vai ser a porta de entrada para a turnê mundial, que começou no dia 27 de dezembro, em Las Vegas (EUA) e segue para diversas cidades brasileiras, como Recife (PE), São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ).

A capital baiana também foi escolhida para finalizar as gravações do vídeo da turnê, que aconteceram na tarde desta terça, 7. No repertório do show, o DJ francês, considerado número um do mundo, promete tocar grandes hits, entre eles Play Hard (feat. Ne-Yo & Akon), Titanium (feat. Sia) e I Gotta Feeling (feat. Black Eyed Peas).

Os portões da festa serão abertos às 21h e as DJs Morgana e Thascya iniciam a noite, às 22h, seguidas pelo DJ André Pulse, que se apresenta de 0h às 2h. David Guetta assume a pista às 2h e promete fazer um show de 2h de duração. Por fim, o DJ Marcelo CIC encerra a noite.

Estrutura

Para o evento, um palco de 14 metros de altura foi montado no Anfiteatro Norte e o ambiente também foi equipado com dois telões de LED laterais e um vídeo screen para projeções de 15 metros, ao fundo do DJ.

O público da pista ficará na área do gramado, devidamente protegida por uma estrutura de plástico, assim como aconteceu no show de Ivete Sangalo. Já o camarote do evento fica na praça Sul, do lado oposto da arena e foi montado com a retirada de assentos do setor.

