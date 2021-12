David Bowie lidera paradas britânicas pela 1ª vez em 20 anos

David Bowie voltou ao topo das paradas de álbuns britânicas no domingo pela primeira vez em 20 anos, com uma coleção de novas gravações aclamada por um crítico como o " maior retorno na história do rock'n'roll".

"The Next Day", gravado em segredo durante dois anos, disparou direto para o número 1 em sua primeira semana de lançamento, vendendo mais de 94.000 cópias, para se tornar o álbum vendido mais rapidamente de 2013, disse a Official Charts Company.

Bowie surpreendeu os fãs e a indústria da música em janeiro, com o lançamento inesperado do single "Where Are We Now?" no dia do seu aniversário de 66 anos, e com o anúncio de que um álbum com novas gravações seria lançado em março.

Ele estava longe dos holofotes desde que sofreu um ataque cardíaco durante uma turnê em 2004, e a última vez que se apresentou no palco foi em 2006.

Produzido por seu colaborador de longa data Tony Visconti, "The Next Day" é a primeira obra nova de Bowie desde "Reality", há uma década, e seu primeiro sucesso a encabeçar as paradas desde "Black Tie White Noise", de 1983.

Críticos elogiaram o álbum, que liderou as paradas digitais do iTunes em 40 países nos dias que se seguiram ao seu lançamento, em 8 de março, segundo o site oficial de Bowie.

"'The Next Day' de David Bowie pode ser o maior álbum de retorno da história", disse Andy Gill, do jornal The Independent, em uma crítica que lhe concedeu cinco estrelas.

A questão agora é como serão os números para as canções nos Estados Unidos, onde Bowie nunca teve um álbum no primeiro lugar das paradas.

Dados de vendas nos EUA da Billboard, que serão divulgados na quarta-feira, irão mostrar se Bowie vendeu mais que "What About Now", o novo lançamento dos roqueiros norte-americanos Bon Jovi, que ficou em segundo lugar nas paradas britânicas.

adblock ativo