David Bowie lança mais uma música do novo álbum

O cantor David Bowie lançou nesta terça-feira, 26, o single "The Stars (Are Out Tonight)", o terceiro do novo álbum do cantor, "The Next Day". Com a música, também foi lançado o clipe, dirigido por Floria Sigismondi, uma ítalo-canadense que já comandou clipes de artistas como Interpol, White Stripes e Marilyn Manson.

O novo álbum de David Bowie chega às lojas da Austrália no dia 8 de março e no mundo a partir de 11 de março.

Assista ao clipe abaixo

<VIDEO ID=1309969/>

