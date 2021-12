David Bowie faz aniversário, lança single e anuncia novo CD

David Bowie anunciou nesta terça-feira, 8, dia em que o britânico comemora 66 anos, o lançamento de The Next Day, seu primeiro álbum desde Reality, de 2003. Segundo o compositor, que ficou 10 anos sem gravar, o disco de inéditas tem lançamento previsto para março e estará disponível para pré-venda a partir desta terça.

Bowie também disponibilizou para os fãs o clipe de "Where Are We Now", primeiro single do álbum, faixa tem produção de Tony Visconti e direção do escultor Tony Oursler, faz referência ao período do músico em Berlim.

O vídeo faz referência ao período do músico em Berlim e brinca com o tempo em que Bowie passou longe dos holofotes. No site oficial, ele é definido como quem "escreve e apresenta o que quer e quando quer".

O anúncio causou comoção nas redes sociais, na página oficial de Bowie no Facebook, fãs do mundo todo parabenizaram o ídolo por mais um ano de vida e pelos novos trabalhos.

A usuária Kathi Jo Harris comemorou a divulgação do novo trabalho e afirmou não ver a hora de conferir as novas músicas. "Hppy Birthday David! And can't wait to hear your new single".

O filho de Bowie também usou as redes sociais para elogiar o novo trabalho do pai. Através de sua página no twitter, Duncan Jones pediu aos seus seguidores que ajudassem a sivulgar a notícia do novo álbum do pai.

De acordo com o site do cantor, "The next day" vai ser disponibilizado ao longo do mês de maio, no dia 12 nos Estados Unidos, 8 na Austrália e no dia 11 para os demais países do mundo.

