Os mil músicos que se reuniram para tocar conjuntamente "Learn to Fly", do Foo Fighters, em Cesena, na Itália, como forma de sensibilizar o grupo para tocar na cidade, receberam um vídeo do cantor Dave Grohl [veja abaixo], publicado na página da banda no Facebook nesta sexta-feira, 31, anunciando em italiano que em breve acontecerá show na cidade.

Depois do vídeo fazer sucesso na internet, a página oficial do Foo Figthers publicou o registro audiovisual duas vezes, mas só nesta sexta o ex-baterista do Nirvana e vocalista da banda divulgou a mensagem para os fãs gravada pelo celular. Ele pede desculpas por falar pouco italiano, mas elogia o cover coletivo: "che bello".

Veja os vídeos:







Ci vediamo a presto, Cesena.... xxx Davide Posted by Foo Fighters on Sexta, 31 de julho de 2015

Da Redação Dave Grohl responde mil músicos que tocaram "Learn to Fly"

