A banda de rock alternativo Dashboard Confessional vai abrir os shows da Maroon 5 em Salvador, 13 de março, e nas cinco outras cidades em que a banda vai se apresentar. Os ingressos para o show ainda estão à venda, mas só pista, que custam R$ 280 (inteira).

A Dashboard Confessional lançou o primeiro álbum, The Swiss Army Romance, em 2000. O trabalho seguinte, The Places You Have Come to Fear the Most (2002), incluía o single "Screaming Infidelities", pelo qual a banda recebeu o 1º Disco de Ouro e alcançou o 5º lugar da Billboard Top 200.

No mesmo ano, o single venceu o "MTV2 Award" na premiação MTV Video Music Awards. O single "Hands Down", do terceiro álbum - A Mark, A Mission, A Brand, A Scar (2003) -, rendeu-lhes o 1º Top Ten Modern Rock e alcançou o 2º lugar no Top 200.

Os ingressos para a pista estão à venda nos Balcões A TARDE (Shopping Salvador, Salvador Norte, Shopping da Bahia), os ingressos também estão sendo vendidos no Balcão Pida! no Shopping Piedade e no site Tickets for Fun. Quem comprar meia-entrada deve apresentar o documento no ato da compra (na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) e na entrada do evento.

Dashboard Confessional vai abrir show do Maroon 5 no Brasil

