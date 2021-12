Dão leva Quilombolasoul ao Pelô nesta quinta

O cantor Dão & A Caravanablack, o DJ Sankofa e o Coletivo Di Tambor fazem nesta quinta-feira, 17, no Largo Pedro Archanjo (Pelourinho), o ensaio aberto do projeto Quilombolasoul 2013. Selecionado pelo edital do Carnaval Pipoca (Secult-BA), o projeto contempla este ensaio e o desfile de trio elétrico no Carnaval, em data e circuito a ser divulgado em breve. Idealizado por Dão, o Quilombolasoul mistura a blackmusic contemporânea de Dão com convidados especiais.

Em anos anteriores, teve convidados como DJ Bandido e Gerson King Combo. Nesta edição, os convidados são DJ Sankofa e Coletivo Di Tambor, liderado pelo percussionista Mamá Soares.

