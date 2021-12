Dão canta Roberto Carlos é atração principal da 8ª edição do Yemanjá é Black

Em sua 8ª edição, o Yemanjá é Black – que celebra a tradição, cultura e identidade negras no dia dedicado à Rainha do Mar –, será palco de um baile especial.O evento acontece no dia 2 de fevereiro, a partir das 13h, no Bar Bahnhof, espaço cultural do Rio Vermelho, onde funcionava o Idearium.

Dão canta Roberto será a atração principal da festa que está de casa nova. O evento ainda terá o samba do grupo Quinteto e o balanço da DJ Bieta.

Os ingressos da festa custam R$ 70 (individual) e R$ 120 (casadinha) e dá direito ao passaporte, além de uma deliciosa feijoada. As vendas ocorrem na loja da Negrif (Edifício Bariloche, Rua Carlos Gomes. Dois de Julho, 616), na Botica Rhol (Rua João de Deus, 8, Pelourinho) e no site sympla, onde é possível parcelar em até 12 vezes.

Além disso os participantes também recebem uma pulseira que permitirá livre acesso a todas as áreas do espaço climatizado. Com ela é possível sair e retornar ao local da festa.

O espaço do evento fica localizado na Rua Guedes Cabral, 20, em frente à igreja de Sant’Ana perto da Colônia de Pescadores Z-1, de onde sai o presente principal para a Rainha do Mar.

