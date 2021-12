Danniel Vieira, Zelito Miranda e Adelmário Coelho se apresentam no Forró no Parque

Em sua 11ª temporada, o projeto Forró no Parque que acontecerá neste domingo, 15, terá como atrações os cantores Danniel Vieira, Zelito Miranda e Adelmário Coelho.

Evento acontece no Largo Pedro Arcanjo, localizado no Pelourinho, a partir das 11h, com entrada gratuita. Em sua apresentação, Danniel Viera irá trazer sucessos de sua carreira da música nacional. Já Zelito, levará ao palco canções que do CD Forró Porreta.

E Adelmário cantará seu repertório que mistura clássicos do cancioneiro nordestino, além do novo DVD, 'Carrossel do Tempo', gravado recentemente em comemoração aos 25 anos de carreira.

