Danniel Vieira grava novo CD durante próximo ensaio

O sertanejo Danniel Vieira começou os preparativos para mais uma edição do projeto "Sexta do Gordinho", que tem início nesta sexta-feira, 13, no Zen Dinning Music, no Rio Vermelho, a partir das 20h.

E uma das novidades é que, nesta sexta, o cantor irá gravar seu novo CD de divulgação. No repertório, Danniel promete canções autorais que já fazem parte do setlist do show e hits de sucesso da atualidade.

A noite ainda conta com discotecagem do Dj Rodrigo Fiúza.

Os ingressos custam R$ 70 (masculino) e R$ 50 (feminino).

