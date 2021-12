Danniel Vieira grava CD com show neste sábado

O sertanejo Danniel Vieira vai gravar seu mais novo CD neste sábado, 25, às 21h, no Zen Thai. Serão três horas de festa com repertório composto por canções autorais como "Pele Nua" e "Caximblema"; além dos sucessos sertanejos do momento.

"Estamos preparando um repertório especial para esta noite. Vai ser muito importante pra mim e espero contar com a presença do meu público!", afirma Danniel, que já prepara a gravação do primeiro DVD para breve.

<VIDEO ID=1272947/>

