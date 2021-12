Danniel Vieira e Banda YOW se apresentam no Natal

Depois de encontrar aqueles parentes que só falam com você de ano em ano e abrir os presentes, é hora de curtir a noite soteropolitana depois da meia-noite desta segunda-feira, 24. O cantor Danniel Vieira e a banda YOW vão se apresentar no Ocho Ceviche, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 50 e estão à venda na loja do Holiday Folia (Shopping Iguatemi, 3º piso).

O sertanejo Danniel Vieira vai apresentar canções do mais novo CD, gravado ao vivo, como "Pele Nua" e "Cachiblema". A banda YOW é formada pelo DJ Santz e o trio vocal de Giovana Félix, Fábio Duarte e Thiago Velame, misturando referências da black e pop music americana para animar o público.

